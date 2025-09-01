×
DMM'den Çin ile anlaşma iddialarına yalanlama

Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 19:58

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur’un Türkiye’ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı” yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çeşitli sosyal medya mecralarında “Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur’un Türkiye’ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı” yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir.

İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır.

Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmî kurumların açıklamalarını esas alması; gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır.

