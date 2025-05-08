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DMM’den ‘bölücü terör örgütünün isminin çıkarıldığı’ iddialarına açıklama

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#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#Dezenformasyonla Mücadele Merkez#DDM
DMM’den ‘bölücü terör örgütünün isminin çıkarıldığı’ iddialarına açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 21:58

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) şehitlerle ilgili açıklamasında bölücü terör örgütünün adı ilk kez çıkarıldı' şeklindeki iddialar doğru değildir" açıklamasında bulundu.

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DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Milli Savunma Bakanlığı'nın şehitlerle ilgili açıklamasında bölücü terör örgütünün adı ilk kez çıkarıldı' şeklindeki iddialar doğru değildir. Milli Savunma Bakanlığı'nın aziz şehitlerimizle ilgili açıklamalarında, 'bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarılması' ve mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili 'bölücü terör örgütünün yerleştirdiği' ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu haberle oluşturulmaya çalışılan algının aksine, MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir. Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Çatışma, taciz, pusu gibi fiili durumlarda yapılan açıklamalarda, terör örgütü/örgütlerinin ismine açık bir şekilde yer verilmektedir. Öte yandan MSB'nin daha önceki açıklamaları incelendiğinde, EYP veya mayına basma gibi durumlarda söz konusu ifadeyi birçok kez kullanmadığı görülmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#Dezenformasyonla Mücadele Merkez#DDM

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