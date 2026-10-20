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DMM’den ‘Azerbaycan’da Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı’ iddialarına yalanlama

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#DMM Yalanlama#Azerbaycan Türk Bayrağı#Dezenformasyon Merkezi
DMM’den ‘Azerbaycan’da Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı’ iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 19:05

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir" açıklamasını yaptı.

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DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Bahse konu görüntüler eski tarihlidir. Görüntülerin çekildiği dönemde bayrağımıza yönelik olumsuz bir eylemde bulunmaya çalışan provokatöre ilk ve en sert tepkiyi yine bizzat Azerbaycanlı kardeşlerimiz vermiştir. Türk bayrağının indirilmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Eski içerikleri kurgulayıp; bağlamından kopararak yeniymiş gibi dolaşıma sokanlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını hedef almaktadır. Kamuoyunun bu tarz algı operasyonlarına karşı hassas ve dikkatli olması önemle rica olunur."

 

 

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#DMM Yalanlama#Azerbaycan Türk Bayrağı#Dezenformasyon Merkezi

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