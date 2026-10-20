DMM’den ‘Avrupa çöpünü Türkiye’ye döküyor' iddialarına yalanlama

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DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Avrupa çöpünü Türkiye’ye döküyor' yönündeki paylaşımlar, gerçekleri çarpıtan ağır bir manipülasyon içermektedir. Türkiye’ye bertaraf amaçlı atık, tehlikeli madde veya geri dönüştürülemeyen çöp girmesi kesinlikle yasaktır. Ülkemize yalnızca sanayide ham madde olarak kullanılmak üzere temiz, kaynağında ayrıştırılmış atıkların lisanslı tesislerde işlenmek üzere ithalatına izin verilmektedir. Standartlara uygun olmayan hiçbir sevkiyatın ülkemize girişine izin verilmeyip; geldiği ülkeye derhal iadesi sağlanmaktadır. Kabul edilen yükler ise gümrük noktasından tesise ulaşana kadar takip sistemleri ile anlık olarak izlenmektedir. Çevre mevzuatına aykırı hareket eden tesis ve odaklara karşı da sıfır tolerans ilkesiyle denetimler sürdürülmektedir. Konunun çarpıtılarak; özellikle Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi öncesinde gündeme taşınması kötü niyetli bir algı çalışması olduğunu açıkça göstermektedir. Sıfır Atık Hareketi ile küresel ölçekte çevre politikalarına öncülük eden ülkemizi hedef alan bu tür asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca yetkili kurum ve makamların resmi açıklamalarının esas alınması önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

(SS-SO-Y)