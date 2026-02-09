×
DMM’den Adıyaman’da saat kulesi çevresindeki inşaatlarla ilgili iddialara yalanlama

#Dezenformasyon#Adıyaman Saat Kulesi#Deprem Sonrası İnşaatlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 19:29

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinden bu yana 04.17’yi gösteren saat kulesinin çevresindeki inşaatların hâlâ tamamlanmadığı iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinden bu yana 04.17’yi gösteren saat kulesinin çevresindeki inşaatların hâlâ tamamlanmadığı’ yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu paylaşımlarda kullanılan görüntülerin güncel olmadığı ve 2023 yılı içerisinde servis edildiği tespit edilmiştir. Adıyaman Atatürk Bulvarı’nda saat kulesi çevresinde yer alan binaların inşaat ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmış, bölge aktif olarak vatandaşlarımız tarafından kullanılmaktadır. Kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya ve devlet-vatandaş güvenini sarsmaya yönelik oluşturulan asılsız ve yanıltıcı iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

 

