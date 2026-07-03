×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DMM'den açıklama: ASELSAN’ın ABD'li şirkete satılacağı iddiası asılsızdır

Güncelleme Tarihi:

#ASELSAN#DMM#İletişim Başkanlığı
DMMden açıklama: ASELSAN’ın ABDli şirkete satılacağı iddiası asılsızdır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 13:10

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ASELSAN’ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, stratejik öneme sahip bu milli değerin yabancı bir firmaya devredilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan 'ASELSAN’ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına' dair iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

DMMden açıklama: ASELSAN’ın ABDli şirkete satılacağı iddiası asılsızdır

Gözden KaçmasınBakan Göktaş Erzincanda konuştu: 81 ilimize devletimizin şefkat elini uzatıyoruzBakan Göktaş Erzincan'da konuştu: 81 ilimize devletimizin şefkat elini uzatıyoruzHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınBakan Ersoydan Fatih Külliyesi Haziresine ziyaret: Geçmişimizden aldığımız ilhamı geleceğe taşıyoruzBakan Ersoy'dan Fatih Külliyesi Haziresi'ne ziyaret: 'Geçmişimizden aldığımız ilhamı geleceğe taşıyoruz'Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ASELSAN#DMM#İletişim Başkanlığı

BAKMADAN GEÇME!