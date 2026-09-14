×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DMM’de "Ailem Güvende" operasyonları açıklaması: Asılsız iddialara itibar etmeyin

Güncelleme Tarihi:

#Ailem Güvenede Operasyonu#DMM Açıklaması#Dezenformasyon Uyarısı
DMM’de Ailem Güvende operasyonları açıklaması: Asılsız iddialara itibar etmeyin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 17:44

DMM, "Ailem Güvende" operasyonlarının kapsamına yönelik yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarı yayımladı. Açıklamada sürecin somut delillerle titizlikle yürütüldüğü belirtilerek resmi makamlar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında, "Ailem Güvende" operasyonlarının kapsam ve sürecine yönelik asılsız iddialarla çeşitli dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünün tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu operasyonlar, fuhşa aracılık ve yer temini, müstehcen içeriklerin üretilmesi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılması ve istismarına yönelik faaliyetler, hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı tespit edilen kişi, dernek ve işletmeler hakkında yürütülen adli soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Süreç, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, ihbarlar ve elde edilen somut deliller doğrultusunda titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan manipülatif paylaşımlara ve asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

Gözden Kaçmasın81 ile yazı gönderildi | Bakan Gürlek duyurdu: çocuklarımızı koruyacağız81 ile yazı gönderildi | Bakan Gürlek duyurdu: çocuklarımızı koruyacağızHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ailem Güvenede Operasyonu#DMM Açıklaması#Dezenformasyon Uyarısı

BAKMADAN GEÇME!