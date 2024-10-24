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DMM, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasını yalanladı

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#BRICS#Hindistan
DMM, Türkiyenin BRICSe üyeliği Hindistan tarafından engellendi iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 22:33

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Bu iddianın doğru olmadığı, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda diğer ülkelerin üyelik sürecinin gündeme gelmediği belirtildi.

Açıklamada, "Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan'ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#BRICS#Hindistan

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