DMM: Türkiye'de her yıl 10 binden fazla çocuğun kaybolduğu iddiaları doğru değil

#DMM#Çocuk Kayıpları#İstatistik
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiaları doğru değildir" açıklamasını yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan bilgiler, bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmektedir.

"RESMİ İSTATİSTİK BULUNMAKTADIR"

TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir. Ayrıca kamu kurumları tarafından, 'kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı' başlığı altında yayımlanmış bir resmi istatistik de bulunmamaktadır.

 

"PAYLAŞIMLARIN KASITLI OLARAK YENİDEN DOLAŞIMA SOKULDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bahse konu iddialar, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından açık ve net biçimde yalanlanmıştır. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan bu dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.

