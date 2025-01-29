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DMM: Türk gemisi değil

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#DMM#İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Tanzanya
DMM: Türk gemisi değil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 07:00

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Fransız donanmasının baskın yaptığı gemiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

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“Fransız donanmasının baskın yaptığı Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı iddiası doğru değildir” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Haberde geçen gemi bir Türk gemisi değil, 7 Kasım 2024’te Panama’dan bir firmaya satılan Tanzanya bayraklı gemidir. Gemiye 10 Aralık’ta Batı Afrika ülkesi Gine Bissau’da yükleme yapılmış, 13 Aralık’ta Gine Bissau’dan yola çıkmıştır. Gemi, Güney Amerika açıklarında bulunan Martinik Adası civarında Fransız donanması tarafından durdurulmuştur. Bahse konu olayla ilgili üç Kolombiya ve bir İspanyol vatandaşı tutuklanmıştır. Gerçekleşen olayın ülkemizle bir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

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#DMM#İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Tanzanya

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