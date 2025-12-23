DMM: Savunma sanayii projelerine yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor

Haberin Devamı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Savunma sanayii projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı, var olan kaynakların kontrolsüz harcandığı ve yapılan çalışmalarda milli güvenliğin esas alınmadığı“ şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye, savunma sanayii projelerini milli güvenlik önceliklerini esas alarak planlama yapan, bütçesini stratejik hedeflere göre şekillendiren bir ülkedir. Savunma sanayii projeleri, ilgili kurumların ortak değerlendirmeleri ve çok katmanlı karar mekanizmaları ile yürütülmektedir.

Türkiye’nin savunma sanayii alanında yerlilik ve millilik oranı yüzde 80 seviyesini aşmış; kara, hava, deniz ve siber alanlarda çok sayıda proje eş zamanlı olarak hayata geçirilmektedir.

Savunma sanayiine yönelik bu tarz asılsız iddialar, sahadaki gerçeklerle, resmi verilerle ve yürütülen projelerin somut çıktılarıyla örtüşmemektedir.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür değerlendirmelere itibar etmeyiniz."