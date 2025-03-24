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DMM: Polis, engelli satıcının pamuk şekerlerini yorulmaması için satın alarak dağıttı

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#DDM#Polis#Pamuk Şeker
DMM: Polis, engelli satıcının pamuk şekerlerini yorulmaması için satın alarak dağıttı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 13:00

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Cizre'de polis, nevruz kutlamalarına gelenlere pamuk şeker dağıttı' iddiasının manipülasyon içerdiğini, görevli polisin engelli satıcının ürünlerini yorulmaması için satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttığını açıkladı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Cizre'de polis, nevruz kutlamalarına gelenlere pamuk şeker dağıttı' iddiası manipülasyon içermektedir. Cizre’de düzenlenen nevruz kutlamaları sırasında görevli bir polis memuru engelli bir pamuk şekeri satıcısına yardım etmeye çalışmıştır. Polis memuru pamuk şekeri satıcısının yorulmaması için elindeki ürünleri satın alarak, çevredeki çocuklara dağıtmıştır. Görevli polis memurunun iyi niyetli bireysel davranışı, bağlamından koparılarak çarpıtılmıştır. Kolluk kuvvetlerini hedef alan ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

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#DDM#Polis#Pamuk Şeker

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