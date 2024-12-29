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DMM, PKK/YPG'nin hesaplarından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımı yalanladı

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#Hakan Fidan#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#DMM
DMM, PKK/YPGnin hesaplarından Dışişleri Bakanı Hakan Fidana ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımı yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 21:15

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/YPG'nin propaganda hesaplarından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurguladığı hatırlatıldı.

Fidan'ın görüşmede, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söylediği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Fidan, konuşmasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir. Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

 

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#Hakan Fidan#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#DMM

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