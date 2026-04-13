DMM: ‘İran veya Lübnan’a bir saldırı olursa bunu Türkiye’ye yapılmış sayarız’ ifadeleri asılsızdır

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya mecralarında paylaşılan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen ‘İran veya Lübnan’a bir saldırı olursa bunu Türkiye’ye yapılmış sayarız’ ifadeleri tamamen asılsızdır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi bölgemizde yaşanan son gerilim ve çatışmalarda da sağduyunun sesi olmuş; barışı, refahı ve güvenliği savunan yapıcı tutumuyla tüm dünya tarafından takdirle takip edilen bir yaklaşım sergilemiştir. Söz konusu asılsız iddiaların amacı; Türkiye’nin bölgesel barışın inşasındaki öncü rolünü gölgelemek, ülkemizi çatışma ve kriz ortamlarının içerisine çekmek, uluslararası kamuoyunda yanlış bir algı oluşturarak dezenformasyon üzerinden siyasi manipülasyon yapmaktır. Kasıtlı ve organize bir şekilde belirli bir kaynaktan yayılan bu tür manipülatif paylaşımlara, kara propaganda faaliyetlerine ve psikolojik harp taktiklerine itibar edilmemesi; yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir. Gerçek dışı iddialarla yürütülen her türlü algı operasyonlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.