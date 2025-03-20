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DMM: İmamoğlu gözaltına alınmadan önce Kandıra Cezaevi'nde yer açıldı iddiası doğru değil

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#İletişim Başkanlığı#İmamoğlu#Kandıra Cezaevi
DMM: İmamoğlu gözaltına alınmadan önce Kandıra Cezaevinde yer açıldı iddiası doğru değil
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 21:27

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, 'Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı' iddiası doğru değildir. Ceza İnfaz Kurumları arasında mahpus bakımından dengeleme yapılması amacıyla dönem ve periyotlarla hükümlü ve tutuklu nakilleri yapılmaktadır. Kocaeli ili Kandıra Kampüsündeki Ceza İnfaz Kurumundan yapılan nakiller de bu periyotlarla yapılan rutin nakillerdir. Bu nakiller dönem ve periyot içinde benzer ve yakın sayılarda olup iddia edildiği gibi son dönemde nakledilen mahpus sayısında dikkat çekici şekilde bir artış olmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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#İletişim Başkanlığı#İmamoğlu#Kandıra Cezaevi

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