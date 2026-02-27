×
HABERLERGündem Haberleri

DMM, Hakkari'de yaşayan bir ailenin "vatansız bırakıldığı" iddiasını yalanladı

Güncelleme Tarihi:

DMM, Hakkaride yaşayan bir ailenin vatansız bırakıldığı iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 01:31

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hakkari'de yaşayan bir ailenin "vatansız bırakıldığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM, bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddiaya ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili kişilerin Türk vatandaşlığına ilişkin resmi herhangi bir başvuruları olmadığından, vatandaşlık konusunda bir süreç işletilmemiştir. Sadece vatansız kişi statüsüne dair başvuruları olmuş ve sonuçlandırılmıştır. Böylece Türkiye'de yasal bir statü kapsamına erişmişlerdir. Vatandaşlığa ilişkin başvuru ve diğer hususlar için de kendilerine bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyunun dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması rica olunur."

