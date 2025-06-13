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DMM "Esra Albayrak, İranlı generallerin ölümüne sevindi" iddiasını yalanladı

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#DMM#Esra Albayrak#Yalanlama
DMM Esra Albayrak, İranlı generallerin ölümüne sevindi iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 20:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın, İsrail'in İran'a yönelik saldırısında hayatını kaybeden generallerin ölümüne sevindiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail propaganda hesaplarının paylaşımında geçen X hesabının, Esra Albayrak ile bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Bu durumun, ilgili hesabın profil fotoğrafından da anlaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soykırımcı İsrail yanlısı propaganda hesaplarının, yine aynı sosyal medya hesabının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yaptığı daha önceki yalanlamalarımızdan hatırlanacaktır. Türkiye, Orta Doğu'da barış ve istikrardan yanadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın İsrail'in vahşi saldırganlığına karşı uluslararası platformlarda ortaya koyduğu tutum bilinmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız İsrail'in İran'a yönelik menfur saldırısını lanetlemiş, Türk milleti adına komşu İran halkına taziyelerini bildirmiştir."

 

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#DMM#Esra Albayrak#Yalanlama

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