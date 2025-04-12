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DMM, 'Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu' iddiasını yalanladı

Güncelleme Tarihi:

#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#DEM Parti
DMM, Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 16:46

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu' iddiası doğru değildir. DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretiyle ilgili ortaya atılan 'talep listesi' iddiaları asılsızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada da görüşmede iddia edildiği gibi bir talep listelerinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında atılan adımlarla ilgili devletin bir pazarlık yapması söz konusu değildir. Kamuoyunun hassasiyetlerini kullanarak bu kapsamda atılan adımları engellemek isteyenlerin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#DEM Parti

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