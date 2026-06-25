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DMM: Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın Macron için kapatılacağı iddiası asılsız

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#Macron#Dikmen Vadisi#Yürüyüş
DMM: Dikmen Vadisi ve Botanik Parkının Macron için kapatılacağı iddiası asılsız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 14:17

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü yapacağı gerekçesiyle Ankara’daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

DMM: Dikmen Vadisi ve Botanik Parkının Macron için kapatılacağı iddiası asılsız

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#Macron#Dikmen Vadisi#Yürüyüş

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