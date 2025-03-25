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DMM 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddiasını yalanladı

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#Devlet Bahçeli#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#DMM
DMM Devlet Bahçeli entübe edildi iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 15:44

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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#Devlet Bahçeli#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#DMM

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