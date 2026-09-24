DMM: Deprem sonrası Diyarbakır'da zeminde göçük iddiası gerçeği yansıtmıyor

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DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki deprem sırasında ve sonrasında Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Depremden etkilenen illerimizde Valiliklere ve AFAD İl Müdürlüklerine depreme bağlı herhangi bir (göçük vb) ihbar ulaşmamıştır. Paylaşılan görüntünün, bölgede yapılmakta olan bir tadilat/altyapı çalışmasına ait olduğu tespit edilmiştir. Görüntüde yer alan durumun deprem ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunda endişe ve panik algısı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili kurumlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.