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DMM, "Bakan Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresine askeri helikopterle gitti" iddiasını yalanladı

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#DMM#Bakan Kacır#TOGG
DMM, Bakan Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresine askeri helikopterle gitti iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 23:37

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresine askeri helikopterle gitti." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresine askeri helikopterle gitti." iddiasını içeren haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığının belirtildiği açıklamada, Bakan Kacır'ın, AK Parti Osmaniye İl Kongresine katılmak üzere THY tarifeli uçağı ile İstanbul'dan Çukurova Havalimanı'na gittiği, Çukurova Havalimanı'ndan Osmaniye İl Kongresine ise kara yolundan TOGG ile intikal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Bakan Kacır'ın, Osmaniye'den sonra, Adana'da gerçekleştirdiği programlarda ise Bakanlık çalışmaları kapsamında sanayi tesislerini ziyaret ettiği bilgisine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda; Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle Adana Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi, Yumurtalık Serbest Bölge, BOTAŞ, EMBA ve İSKEN Termik Santralleri ile Adana'da planlanan Ceyhan-Yumurtalık Kimya Organize Sanayi Alanı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve SASA gibi özel sektör yatırımlarının kümelendiği bölgeyi incelemiştir. Bakan Kacır, Adana programını tamamlamasının ardından yine kara yoluyla Çukurova Havalimanı'na geçerek Türk Hava Yollarının tarifeli seferiyle dönmüştür."

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#DMM#Bakan Kacır#TOGG

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