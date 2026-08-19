DMM azınlık okullarının eğitim süreçlerine ilişkin iddiaları yalanladı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında "azınlık okullarının çeşitli kısıtlamalarla özellikle hedef alındığı" izlenimi veren paylaşımların dezenformasyon içerdiği, toplumsal huzuru ve bütünlüğü hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu okullara yönelik ilgili kanunda yer alan hükümlerin dışında yeni bir uygulama tesis edilmediği, okulların eğitim öğretim süreçlerini devam ettirdiği kaydedildi.