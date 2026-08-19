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DMM "azınlık okullarının eğitim süreçleri"ne ilişkin iddiaları yalanladı

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#Azınlık Okulları#DMM#Eğitim
DMM azınlık okullarının eğitim süreçlerine ilişkin iddiaları yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 13:21

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), azınlık okullarına yönelik ilgili kanunda yer alan hükümler dışında yeni bir uygulama tesis edilmediğini, okulların eğitim öğretim süreçlerini devam ettirdiğini bildirdi.

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DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında "azınlık okullarının çeşitli kısıtlamalarla özellikle hedef alındığı" izlenimi veren paylaşımların dezenformasyon içerdiği, toplumsal huzuru ve bütünlüğü hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu okullara yönelik ilgili kanunda yer alan hükümlerin dışında yeni bir uygulama tesis edilmediği, okulların eğitim öğretim süreçlerini devam ettirdiği kaydedildi.

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#Azınlık Okulları#DMM#Eğitim

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