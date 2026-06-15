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DMM, "25 yeni il kurulacağı" iddiasını yalanladı

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#DMM#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#İletişim Başkanlığı
DMM, 25 yeni il kurulacağı iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 18:47

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "25 yeni il kurulacağı" yönündeki iddiayı yalanladı.

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DMM'nin NSosyal'deki hesabından, bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "25 yeni il kurulacağı" yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur."

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#DMM#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#İletişim Başkanlığı

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