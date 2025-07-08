×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DMM, 12 askerin şehit olduğu mağarada "tuzaklama" yapıldığı iddialarını yalanladı

Güncelleme Tarihi:

#DMM#Pençe-Kilit Harekatı#Metan Gazı Zehirlenmesi
DMM, 12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama yapıldığı iddialarını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 17:13

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin metan gazından zehirlenerek şehit olduğu mağarada, "tuzaklama yapıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Haberin Devamı

DMM, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin metan gazından zehirlenerek şehit olduğu mağarada "tuzaklama yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan elim olayla ilgili, emekli bir personelin değerlendirmesine dayandırılan 'mağarada tuzaklama yapıldığı' yönündeki iddialar, dezenformasyon ürünüdür." ifadesi yer aldı.

DMM, 12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama yapıldığı iddialarını yalanladı

"SÖZ KONUSU MAĞARA 2 YILDIR TSK KONTROLÜNDE"

Milli Savunma Bakanlığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, 6 Temmuz'da 852 rakımlı tepede meydana gelen elim hadisede tuzaklama iddiasının asılsız olduğunun net biçimde anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Haberin Devamı

"Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının vurguladığı üzere söz konusu mağara yaklaşık iki yıldır TSK kontrolünde olduğu için teröristlerin kimyasal tuzaklama yapması söz konusu değildir. Etkilenen personelin mağaraya aynı anda sokulduğu iddiası da doğru değildir. Emekli asker sıfatıyla yapılan yorumlar, kamuoyunda resmi bilgi gibi algılanmamalıdır. Şehitlerimizin aziz hatırasını kullanarak bilgi kirliliği yaratmaya çalışan kişi veya odaklara karşı, toplumsal sorumluluk bilinciyle dikkat edilmesi gerekmektedir. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları esas alması, asılsız iddialarla oluşturulmak istenen dezenformasyon kampanyalarına karşı dikkatli olması büyük önem arz etmektedir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#DMM#Pençe-Kilit Harekatı#Metan Gazı Zehirlenmesi

BAKMADAN GEÇME!