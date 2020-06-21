MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDizüstü bilgisayardan tespit edilen PKK işbirlikçilerine operasyon
GeriGündem Dizüstü bilgisayardan tespit edilen PKK işbirlikçilerine operasyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Nezir GÜNEŞ/DHA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 15:23,Son Güncelleme:

Dizüstü bilgisayardan tespit edilen PKK işbirlikçilerine operasyon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dizüstü bilgisayardan tespit edilen PKK işbirlikçilerine operasyon
Abone Olgoogle-news

MARDİN'de jandarma ekiplerince geçen yıl sözde 'Bagok' kırsalında ele geçirilen dizüstü bilgisayarda yapılan incelemede terör örgütü PKK ile işbirliği içinde olan 12 şüpheli tespit edildi. 5 ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Mardin Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2019 yılında sözde 'Bagok' kırsalında gerçekleştirilen operasyonda bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Bilgisayarda yapılan incelemede terör örgütü PKK ile işbirliği içinde olan 12 kişi tespit edildi. Derik, Mazıdağı, Nusaybin ve Ömerli ilçelerinde yaşayan 12 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 adreste gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, evde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli de yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle