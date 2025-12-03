Dizilerin gözde yalısı satılıyor

Haberin Devamı

İstanbul Ansiklopedisi’nin kayıtlarına göre yalı, Osmanlı padişahlarından IV. Murat’ın Şeyhülislamlarından Mehmet Bahai Efendi tarafından yaptırıldı. Baba ve anne tarafından tanınmış bir ilmiye ailesinden gelen ve Şeyhülislâm Hoca Sâdeddin Efendi’nin torunu, Kazasker Abdülaziz Efendi’nin oğlu olan Osmanlı şeyhülislâmı Bahai Efendi, İstanbul’da doğdu. Ancak doğum tarihi çeşitli kaynaklarda 1595 ve 1601 yılları olarak geçsede, ilk tarih doğru kabul ediliyor.

Gözden Kaçmasın İkizlerle gelen ‘özel’ dokunuş Haberi görüntüle

KANLICA KÖRFEZİ’NE ADINI VERDİ

Bir dönem dizilerin vazgeçilmez mekânı olan, İstanbul Atlı Spor Yönetim Kurulu eski üyelerinden İşadamı Özer Benardete’nin sahibi olduğu bin metrekare arsa içinde 486 metrekare kullanım alanı bulunan yalı, bulunduğu Kanlıca Körfezi’ne de adını vermişti. Atatürk’ün ölümünden sonra II. Dünya Savaşı yıllarında Savanora’nın demirlediği yer olan Bahai Körfezi, coğrafi yapısı itibarıyla İstinye ve Tarabya Koyu’nun ardından, Boğaziçi’nin en büyük ve korunaklı koyları arasında yer alıyor.