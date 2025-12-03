×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dizilerin gözde yalısı satılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Şeyhülislam Bahai Efendi Yalısı#Satılık#Dizi
Dizilerin gözde yalısı satılıyor
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 07:00

İstanbul Boğazı’nın en güzel yalılarından Kanlıca Koyu’ndaki ünlü Bahai Yalısı, 24.5 milyon dolardan satışa çıkarıldı. Kanal D’de yayınlanan, başrollerini Beren Saat, Mert Fırat, Nejat İşler ve Zafer Algöz’ün paylaştığı ‘İntikam’ dizisi başta olmak üzere, ‘Can Borcu’, ‘Doğduğun Ev Kaderindir’, ‘Sandık Kokusu’, ‘Küçük Sırlar’ gibi popüler dizilerin çekildiği Şeyhülislam Bahai Efendi Yalısı, yeni sahibini bekliyor.

Haberin Devamı

İstanbul Ansiklopedisi’nin kayıtlarına göre yalı, Osmanlı padişahlarından IV. Murat’ın Şeyhülislamlarından Mehmet Bahai Efendi tarafından yaptırıldı. Baba ve anne tarafından tanınmış bir ilmiye ailesinden gelen ve Şeyhülislâm Hoca Sâdeddin Efendi’nin torunu, Kazasker Abdülaziz Efendi’nin oğlu olan Osmanlı şeyhülislâmı Bahai Efendi, İstanbul’da doğdu. Ancak doğum tarihi çeşitli kaynaklarda 1595 ve 1601 yılları olarak geçsede, ilk tarih doğru kabul ediliyor.

Gözden Kaçmasınİkizlerle gelen ‘özel’ dokunuşİkizlerle gelen ‘özel’ dokunuşHaberi görüntüle

KANLICA KÖRFEZİ’NE ADINI VERDİ

Bir dönem dizilerin vazgeçilmez mekânı olan, İstanbul Atlı Spor Yönetim Kurulu eski üyelerinden İşadamı Özer Benardete’nin sahibi olduğu bin metrekare arsa içinde 486 metrekare kullanım alanı bulunan yalı, bulunduğu Kanlıca Körfezi’ne de adını vermişti. Atatürk’ün ölümünden sonra II. Dünya Savaşı yıllarında Savanora’nın demirlediği yer olan Bahai Körfezi, coğrafi yapısı itibarıyla İstinye ve Tarabya Koyu’nun ardından, Boğaziçi’nin en büyük ve korunaklı koyları arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınGörüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı… Sapık ve gözcüsüne tahliyeGörüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı… Sapık ve gözcüsüne tahliyeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şeyhülislam Bahai Efendi Yalısı#Satılık#Dizi

BAKMADAN GEÇME!