Dizilere ‘yurtdışı’ müjdesi: 100 bin dolar

Ersoy, İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Dizi Destekleri Tanıtım Programı’na katıldı. Bakan Ersoy, Türk dizi sektörünün başarılarını anlatırken özetle şöyle konuştu: “Bugün dizi sektörümüz yaklaşık 170 ülkedeki 1 milyara yakın insanın hayatına temas eden küresel bir markadır. Türkiye, satış ve ihracat gücü açısından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri haline gelmiştir. Sektörümüz, 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle son dönemde tarihi bir eşiği de geride bırakmıştır.

ARANAN KRİTERLER

Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan, en az 3 kıtada ve 10 ülkede yayınlanan dizilerimize destek sağlayacağız. Kriterler şöyle: Türkiye’nin tanıtımına yapılan katkı, Türkçenin tanıtımına ve yaygınlaştırılmasına sağlanan katkı, dizilerin ihraç edildiği ülkelerin Türk turizminin hedef ülkeleri arasında yer alıp almadığı, ihraç edilen ülke sayısı, toplam satış tutarları, reyting ve izlenme verileri gibi unsurlar dikkate alınacak. Türkiye’de yayınlanan ve belirlediğimiz kriterleri karşılayan dizilerin her bir bölümü için Bakanlık ve Turizm Geliştirme Ajansı olarak toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk Lirası’na kadar destek sağlayacağız. Türkiye’de diziler ortalama 120 dakika civarı yayınlanıyor ancak yurtdışında 40-45 dakikalık bölümler halinde ihraç ediliyor. Biz, Türkiye’de yayınlanan bölümleri baz alıyoruz. Bu, yurtdışında yayınlanan her bir bölüm için 33 bin dolar karşılığı Türk Lirası demek.”