Haftalık olarak çekimleri yapılan ve televizyon kanallarında ekranlara gelen yerli dizilerin çekimlerine verilen ara ile pek çok dizi ekran macerasına bir nokta koymuştu. İşte, 'Diziler ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı...

Kanal D, TRT 1, ATV, FOX TV, Star ve Show TV kanallarında izleyicilerle buluşan dizilerin yeni bölümlerinin ekranlara gelmemesi diziseverleri meraklandırdı. Dizilerin yayın saatlerinde yeni bölümler yerine o dizilerin geçmiş bölümlerinden sahnelerin yer aldığı 'Özel Bölüm'ler ya da sinema filmleri yer alıyor.

2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve etkisini günden güne güne etkisini hissettiren Corona virüsü Türk dizilerini de vurdu. Çekimlerine ara verilen dizilerin verilmesi sonrası diziseverlerin araştırmaları hız kazandı.

Çekimlerine ara verilen dizilerin yeniden ne zaman ekranlara geleceği henüz belli değil. Corona virüsü nedeniyle başlayan önlemlerin bitmesi ile birlikte dizi çekimlerinin de yeniden başlaması bekleniyor.