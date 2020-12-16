Dizideki telefon kâbusu oldu

Ordu'da yaşayan Erol D. (59), Kanal 7’de yayınlanan ‘Yemin’ adlı dizide kendisine ait cep telefonu numarasının izinsiz görüntülendiği iddiasıyla Karamel Yapım şirketine 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, ‘Yemin’ adlı dizinin yurtdışında da ilgi gördüğü anlatıldı. Dava dilekçesinde, “Dizinin Fas’ta yayınlandığı bir bölümünde, dizideki adıyla Cemre karakterinin karşı tarafı telefonla aradığı bir sahne bulunmaktadır. İlgili sahnede Cemre’nin aradığı kişinin telefonu görüntülenmiş ve telefonda Erol D.’nin cep telefonu numarası gösterilmiştir. Fas vatandaşlarının olduğu bir sosyal medya hesabında da aynı sahneden fotoğraf paylaşılmış ve numara daha fazla insanın eline geçmiştir. Erol D. cep telefonu numarasının gösterilmesi konusunda herhangi bir bilgi sahibi değildir ve rızası da yoktur” denildi.

‘7/24 TACİZ EDİYORLAR’

Erol D.’nin dizideki Cemre karakterinin numarası sanılarak Fas vatandaşları tarafından sürekli rahatsız edildiğinin belirtildiği dilekçede, “Fas vatandaşları, Erol D.’yi gece geç saatlerde uykusundan uyandırarak rahatsız etmekte, mesajlar atmakta ve uygunsuz fotoğraflar göndermektedir. Dizinin içeriğinden haberdar olmayan Erol D. evliliği bakımından da sorun yaşamış, eşiyle uygunsuz gelen fotoğraflar yüzünden tartışmalı, gergin bir dönem geçirmiştir. Telefon kullanmak artık kendisi için çekilmez bir hale gelmiştir. Sosyal hayatında da büyük sorun yaşayan Erol D. gelen telefonlar yüzünden emekliliğin tadını çıkaramamış, huzurlu bir hayat sürememiştir. Bu olay nedeniyle bırakın huzurlu bir hayat sürmeyi 7/24 dilini dahi anlamadığı insanların telefon tacizlerine maruz kalmaktadır. Erol D.’nin hem evliliğini, hem de sosyal hayatını etkileyen bu sebepler manevi zarara yol açmıştır. Kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Telefon numarasının yurtdışına aktarılmasında rızasının olmadığı sabittir. Numarasının izinsiz kullanılması hukuka aykırıdır. Bu nedenle 15 bin liralık manevi tazminatın davalı yapım şirketinden tahsilini istiyoruz” denildi.