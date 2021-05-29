Dizi yıldızına eşinden dava: Çocuğumu aldı Polonya'ya kaçtı

‘Analı Oğullu’, ‘Deniz Yıldızı’, ‘Arka Sıradakiler’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ gibi birçok dizide rol alan Polonyalı oyuncu Patrycja Widlak ile işinsanı Aras Zarakol 5 yıl önce evlendi. Çiftin bugün 4 yaşında olan bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Patrycja Widlak, evlendikten 1 yıl sonra eşinin psikolojik tedavi gördüğünü, antidepresan ilaçları kullandığını, agresif ve şiddete eğimli bir hale geldiğini iddia ederek boşanma davası açtı. Aras Zarakol’un eşine psikolojik baskı içerikli mesajlar gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, “Patrycja Widlak, 10 aylık bebeğinin ve kendisinin can güvenliğinden korktuğu için annesinin evine yerleşmiştir. Eşi, evden çıkmasına izin vermemiştir. Alkol sorunu olan davalı eş yalan söylemiş ve bunu ünlü oyuncudan gizlemiştir. Tüm bu nedenlerle 10 bin lira tedbir nafakası ile 250 bin lira tazminat istiyoruz” ifadeleri yer almıştı. Ancak mahkeme, Patrycja Widlak’ın iddialarını inandırıcı bulmayarak açtığı boşanma davasını reddetmişti.

4 AYLIKKEN KAÇIRDI

Aras Zarakol, boşanamadığı oyuncu eşi Patrycja Widlak ile yeniden mahkemelik oldu. Eşinin çocuğunu henüz 4 aylıkken yurtdışına kaçırdığını iddia eden Aras Zarakol, mahkemeye başvurdu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Zarakol, eşi Patrycja Widlak’a ‘çocuğu görme hakkına muhalefet ve çocukla kişisel ilişki tesisi kararına muhalefet’ suçlarından zorlama hapsi talepli dava açtı.

EVLADINA HASRET KALDI

Eşinin çocuğunu Türkiye’ye getirmemesi üzerine Adalet Bakanlığı aracılığıyla Polonya’da ‘uluslararası çocuk kaçırma’ davası açan Zarakol, bu davada haklı bulundu. Dilekçede, “Patrycja Widlak, halen çocuğu ile Polonya’da yaşamaktadır. 4 yıldır evladına hasret yaşayan baba, psikolojik olarak bunalıma girmiştir. Diğer arkadaşları evlatlarını kucağında severken, çocuğunu göremeyen Aras Zarakol, ona sarılamamaktadır” denildi.

ÇOCUĞUYLA İLETİŞİM KURAMIYOR

4 yıldır çocuğunu göremeyen Aras Zarakol, yalnızca görüntülü şekilde çocuğuyla görüşebildi. Fakat çocuğu Polonyalıların resmi dili Lehçe konuştuğu için iletişim kuramadı.

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