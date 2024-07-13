Dizi setlerine turist akını: Yıllık ihracat 1 milyar dolar

Haberin Devamı

Türk dizilerinin dünya çapındaki popülaritesi, Türkiye’yi yalnızca televizyon ihracatında lider bir ülke konumuna getirmekle kalmıyor, aynı zamanda turizmi de canlandırıyor. Birçok diziye fon oluşturan tarihi ve kültürel mekanlar, dünyanın dört bir yanından milyonlarca hayranı çekiyor. Amerikan Associated Press haber ajansı (AP) TV dizilerinin ihracatının Türkiye’nin uluslararası alandaki imajını güçlendirdiğini yazdı.

Haberin Devamı

“Diriliş: Ertuğrul” ve “Kuruluş: Osman”ın çekildiği İstanbul’daki Bozdağ Film Stüdyoları, turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da 2022’de seti ziyaret ederek, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’la buluşmuştu.

TÜRKİYE’NİN YUMUŞAK GÜCÜ

Sektör temsilcilerine göre, dizilerin popülaritesi aynı zamanda Türkiye’nin küresel ölçekte “yumuşak gücü”nü de artırıyor. Araştırma şirketi Parrot Analytics’in verilerine göre, 2020-2023 yılları arasında Türk dizilerine olan küresel talep yüzde 184 artarak, Türkiye’yi dünyanın en büyük dizi ihracatçılarından biri konumuna getirdi. Türk dizilerini dünya pazarlarına ihraç eden Global Agency’nin CEO’su İzzet Pinto, “Dünya çapında her gün 400 milyondan fazla izleyiciye ulaşıyoruz. Türk dizileriyle yarattığımız yumuşak güç, siyasette yapılabileceklerle bile kıyaslanamaz” diyor.

Reyting rekorları kıran İnci Taneleri’nin başarısı Balkanlar’a ulaştı.

CAZİBE HALİNE GETİRİYOR

Ajansa konuşan İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden Doç. Dr. Deniz Gürgen Atalay, sektörün 2023 yılında yurt dışı ihracatından 1 milyar dolar gelir elde ettiğini; özellikle de İstanbul turizmine önemli katkı sağladığını söyledi. Atalay, “Dizilerin sunduğu İstanbul imajı, burada yenen yemekler, içilen içecekler, dinlenen müzikler, yaşam standartları, kültür, dizi çerçevesinde cazibe haline geliyor” dedi. Türk dizi hayran platformu “Dizilah”ın kurucusu Haley Uganadi, dizilerin popülerliğinin, genellikle İstanbul’daki yaşam tarzları veya Türkiye’nin zengin tarihi fonunda geçen, aile, arkadaşlık ve aşk temalı olmasından kaynaklandığını söylüyor.