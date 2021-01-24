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Gündem
Derya EVREN-Gürkan DURAL/DHA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti

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Dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti
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Bursa’da çok sayıda dizide rol alan tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş (38), evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, sara hastası olduğu bildirilen Yalçıntaş’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi, Şehit Tarkan Demirci Sokak'taki bir apartmanın 4’cü katında oturan tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş’tan ailesi, dün akşam saatlerinden itibaren haber alamadı. Birçok tiyatro oyununun yanı sıra  televizyon dizilerinde de rol alan ve sara hastası olduğu bildirilen Yalçıntaş’a ulaşılamaması üzerine annesi Nermin Yalçıntaş,  oğlunun yaşadığı daireye girdi. Ercan Yalçıntaş’ın hareketsiz bedeniyle karşılaşan anne ile yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Yalçıntaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçıntaş’ın yatağının başında ise çok sayıda kolonya şişesinin bulunduğu belirtildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yalçıntaş’ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Bölümü mezunu  Ercan Yalçıntaş'ın şüpheli ölümü ile ilgili Polis, soruşturma başlattı.

Dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti


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