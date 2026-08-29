Diyetisyenler yasa istiyor

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Diyetisyenler meslek yasası istiyor. Ulusal Diyetisyenler Birliği Kuruluş Girişimi Genel Başkan Vekili Diyetisyen Erkan Cin, obezite, diyabet ve beslenmeyle ilişkili birçok sağlık sorununun gündemde olduğu bir dönemde bilimsel beslenme hizmetlerinin güçlendirilmesinin toplum açısından çok önemli bir konu olduğunu belirtti. “Bu nedenle mutlaka diyetisyenlik meslek yasası oluşturulmalı, Türk diyetisyenler birliği kurulmalı, bilimsel ve güvenilir beslenme hizmetleri güçlendirilmeli ve koruyucu sağlık hizmetlerinde diyetisyenlerin rolünün artırılmalı” diyen Cin, Türkiye’nin 36 ilinden temsilcilerle Anıtkabir’de buluştuklarını belirtti ve Hürriyet’e şunları söyledi:

GÜVENİLİR BESLENME

“Bizim verdiğimiz mücadeleyi yalnızca bir meslek grubunun kendi haklarını araması şeklinde değerlendirmiyoruz. Biz aynı zamanda daha güçlü, daha düzenli ve daha güvenilir bir beslenme hizmeti yapısının oluşturulmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Diyetisyenlik mesleğinin güçlü bir yasal ve kurumsal zemine kavuşmasını, mesleki standartların geliştirilmesini, diyetisyenlerin sağlık sistemindeki rolünün güçlendirilmesini, istihdam politikalarının geliştirilmesini ve vatandaşların güvenilir beslenme hizmetlerine erişiminin desteklenmesini istiyoruz. Sosyal medya bugün herkesin bilgiye çok hızlı ulaşabildiği bir alan. Ancak sağlık ve beslenme söz konusu olduğunda bilgiye ulaşmak kadar bilginin güvenilir olması da önemli.

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OBEZİTEYLE MÜCADELE

Diyetisyen denildiğinde zaman zaman yalnızca ‘diyet listesi hazırlayan kişi’ algısı oluşabiliyor. Oysa diyetisyenlerin çalışma alanı bundan çok daha geniş. Hastanelerde, yoğun bakım hizmetlerinde, toplu beslenme sistemlerinde, okullarda, yaşlı bakım hizmetlerinde, sporcu beslenmesinde ve toplum beslenmesinde diyetisyenlerin önemli görevleri bulunuyor. Beslenme, obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve malnütrisyon gibi pek çok sağlık sorunuyla doğrudan ilişkili. Dolayısıyla diyetisyeni yalnızca bireysel danışmanlık hizmeti üzerinden değerlendirmek doğru değil. Diyetisyenlik aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinin de önemli bir parçası.”