Diyetisyenden öğün önerileri

Ramazanda oruç tutanlar için de ayrı bir liste belirleyen Işık, “Bu listeler beslenmeyle ilintili herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan sağlıklı kişiler için yol gösterici olmamalıdır. Burada miktar belirtilmedi. Çünkü herkesin alacağı miktar boy, vücut ağırlığı, yaş ve cinsiyete göre farklıdır” uyarısında bulundu. Işık, su tüketimine de önem verilmesi gerektiğini belirterek, “Vücut ağırlığı çarpı 30 mililitre tüketim önemli. Örneğin 51 kilo biri için 1.5 litre su tüketimi gerekiyor” dedi.