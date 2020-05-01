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Haber Giriş: 01.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Diyetisyenden öğün önerileri

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Diyetisyenden öğün önerileri
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Uzman diyetisyen İzan Işık, evde kaldığımız sürede kilo kontrolü ve sağlıklı beslenmek için Hürriyet’e özel örnek bir beslenme listesi hazırladı.

Ramazanda oruç tutanlar için de ayrı bir liste belirleyen Işık, “Bu listeler beslenmeyle ilintili herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan sağlıklı kişiler için yol gösterici olmamalıdır. Burada miktar belirtilmedi. Çünkü herkesin alacağı miktar boy, vücut ağırlığı, yaş ve cinsiyete göre farklıdır” uyarısında bulundu. Işık, su tüketimine de önem verilmesi gerektiğini belirterek, “Vücut ağırlığı çarpı 30 mililitre tüketim önemli. Örneğin 51 kilo biri için 1.5 litre su tüketimi gerekiyor” dedi.

Diyetisyenden öğün önerileri

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