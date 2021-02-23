Diyarbakırlı astronom yıldızlara kavuştu

Diyarbakır’ın Gözegel köyünde doğdu, ilkokuldan sonra çalışmaya başladı. Aile mesleği fırıncılıktı, o da simit ustası oldu. Ancak kalıplara sığmayan merakı ve yeteneği onu amatör uzay gözlemcisi yaptı. Gençlik yıllarından beri uzaya merakı olan Abdülkadir Topkaç, 1991 yılında bir dürbün alarak Ay’ın hareketlerini gözlemlemeye başladı.

TÜM BİRİKİMİ TELESKOPA

Ay’ın Dünya etrafında dönüş hareketlerini takip etmeye başlayan Topkaç 1992 yılında İstanbul’a giderek tüm birikmiş parası olan 2500 dolara Sovyetler Birliği’nden kalma bir teleskop satın aldı. Bu teleskopla Ay’ın bir aylık seyir açısının düz değil yay şeklinde olduğunu tespit eden Topkaç, bu gözlemini çizimlerle ortaya koydu. Topkaç bu keşfini verdiği bir röportajda şöyle anlattı: “Gençlik yıllarımdan itibaren tasavvuf, tıp ve astronomi alanıyla ilgilendim. 15 yıl boyunca ‘Ben kimim, ruh nedir, can nedir?’ gibi sorular sorup onlara yanıt aradıktan sonra ilgi alanım astronomiye döndü. Hani hep bize Ay, Dünya’nın etrafında dairesel şekilde döner derler ya, hayır yanlış. Ay, Dünya’nın etrafında yılan gibi zikzaklar çizerek dönüyor. Benim bu buluşumu NASA da onayladı.”









TURİSTTEN NASA ADRESİ

Diyarbakır’a giden turistlerden NASA’nın adresini isteyen Topkaç, elindeki tüm çalışmaları ABD’deki NASA merkezine yolladı.

Ay’ın Dünya’nın etrafında zikzak çizerek döndüğü daha önce yapılmış bir keşif olsa da NASA, Topkaç’a değerli çalışmaları için bir teşekkür mektubu yolladı. Disiplinli çalışmasıyla hayatını astronomiye adadığını anlatan Topkaç 2001 yılında eşi tarafından terk edildi. 8 çocuk sahibi olan Topkaç verdiği bir röportajda eşi ve mahalleli tarafından ‘deli’ ilan edildiğini söylemişti. Ama o astronomi tutkusundan vazgeçmedi.

TELESKOPU KIRILMIŞTI

2015 yılında Diyarbakır’da başlayan hendek operasyonları sırasında olayların ortasında kalmamak için oğlunun yanına giderek şehirden ayrılan Topkaç, döndüğünde evini yarı yıkılmış halde buldu. Ancak onu en çok üzen ise 1992 yılında aldığı Sovyet yapımı teleskopunun parçalanması oldu. Eşyaların, evin hiçbir şeyin bir önemi olmadığını ancak teleskopun parçalanmasına çok üzüldüğünü söyleyen Topkaç, teleskopsuz uzay çalışmalarının çok zor olacağını söylemişti. Sosyal medyada üzüntüsünü anlatan Topkaç büyük destek gördü. 16 bin TL para toplanarak Topkaç’a yeni bir teleskop alındı.