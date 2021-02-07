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Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 07.02.2021 - 09:08 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında 'kısıtlama' sessizliği

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Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında 'kısıtlama' sessizliği
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Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu hafta 10'uncu kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yine sessizlik hakim oldu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, tarihi On Gözlü Köprü ve 'İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerifi' olarak kabul edilen Ulu Cami, kısıtlamada boş kalan kentte görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta 10'uncu kez uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Diyarbakır'ın tarihi mekanları sessizliğe büründü.

Diyarbakırın tarihi mekanlarında kısıtlama sessizliği

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Sur ilçesindeki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, tarihi On Gözlü Köprü ve 'İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerifi' olarak kabul edilen Ulu Cami, kısıtlamada boş kalan kentte görüntülendi.
Diyarbakırın tarihi mekanlarında kısıtlama sessizliği

Her yıl yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen kentteki tarihi mekanlar, kısıtlama günlerindeki sessizlik dikkat çekti.
Diyarbakırın tarihi mekanlarında kısıtlama sessizliği

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