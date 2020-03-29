Diyarbakır'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Diyarbakır'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Diyarbakır Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinin en kuzeyinde yer almaktadır. Diyarbakır ilinde toplam 17 adet ilçe bulunmaktadır. Diyarbakır içerisinde gezilebilecek birçok turistik yer bulunmaktadır.

Diyarbakır İlçeleri

Diyarbakır Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan bir ülkedir. Toplamda 17 adet Diyarbakır'a bağlı ilçe bulunmaktadır. 9000 yıllık geçmişe sahip olan Diyarbakır ilçeleri aşağıda belirtilmiştir:

- Bağlar

- Bismil

- Çermik

- Çınar

- Çüngüş

- Dicle

- Eğil

- Ergani

- Hani

- Hazro

- Kaya pınar

- Kocaköy

- Kulp

- Lice

- Silvan

- Sur

- Yenişehir

Diyarbakır Hangi Bölgede?

9000 yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır konum olarak doğusunda Batman ve Muş illeri, batısında Urfa, Adıyaman, Malatya illeri, kuzeyinde ise Bingöl ve Elazığ yer almaktadır. Diyarbakır Dicle Nehri yolu üzerinde Güneydoğu Anadolu bölgesinin ortasında yer almaktadır. Diyarbakır Türkiye'nin en kalabalık 12. şehridir.

Diyarbakır Gezilecek Yerler

Diyarbakır'da gezilecek birçok yer bulunmaktadır. Paleolitik çağdan itibaren birçok yapı ve kalıntılarıyla gezilecek birçok yer barındırmaktadır. Diyarbakır'da gezilecek yerleri aşağıda sizler için derledik.

- Sülüklü Han 1683 yılında yapılmıştır. 3 katlı olan Sülüklü Han Hanili oğlu Mahmut Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Hanili oğlu Mahmut Çelebi Sülüklü Hanı kız kardeşlerinin isteği üzerine yaptırmıştır. Günümüzde sadece 1 katı ayakta kalabilmiştir. Hala ziyaretçi kabul etmektedir. Ayrıca zamanında Kurtuluş Savaşı’nda hizmet ettiği için tarihi açıdan da önemli bir yere sahiptir. Kapısında kitabesi bulunmaktadır. Kitabe üzerinde 5 farklı dilde Sülüklü Han’ın geçmişi bulunmaktadır.

- Bir diğer gezilecek yer ise Hasan Paşa Hanı’dır. Hasan Paşa Hanı 1573 yılında yaptırılmıştır. İki katlı olan bu handa bir avlu ve bir şadırvan bulunmaktadır. Tarihi han olan Hasan Paşa Hanı turistik bir merkez haline getirilmiştir. Ayrıca han içerisinde birçok işletme de yer almaktadır.

- Diyarbakır'da bulunan hanlardan bir diğeri ise Deliller Hanıdır. Bu han kervansaray olarak da hizmet vermektedir. Hacı adaylarına rehberlik edecek olmasından ve burada ağırlayacak olmasından dolayı adı Deliller Hanı olarak bilinir. Günümüzde otel olarak kullanılmaktadır.

- Kervansaray ise 1571 yılında inşa edilmeye başlanmıştır. 6 yıl sonra 72 adet oda, 800 deve için yaptırılan ahır ve 17 adet dükkanı ile hizmete açılmıştır. Günümüzde otelin bünyesinde hizmet vermeye devam etmektedir.

- Ağil Asur Kalesi ise üç tarafı vadilerle çevrili olan bir kayanın oyulması ile oluşturulmuş bir kaledir. Bu kalede Asur işçiliği bulunmaktadır. Ağil Asur Kalesi depolama, sığınma amaçlı kurulmuştur. Fakat yer altı tünellerine bakıldığında savaş anlarında bir konum olduğuna dair izlenimi bırakmaktadır. Bulunan bu tüneller Dicle Nehrine kadar uzanmaktadır.

- Diyarbakır'da bulunan turistik yerlerden birisi de Diyarbakır Kalesidir. Diyarbakır kalesi ülkemizde UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Heybetli bir görünüme sahip Diyarbakır Kalesi Sur ilçesinde yer almaktadır. Günümüzde hala ziyaretçilerini ağırlamaktadır. İçerisinde şehir burçları, iç ve dış kale bölümleri yer almaktadır. İç kale 1207 yılında yapılmıştır ve içeriye Artuklu Kemer'inden giriş yapılır. İç kale geçmişine bakıldığında Milattan Önce 4 bin 200 yılına kadar dayanmaktadır. Diyarbakır Kalesinde yer alan Dış Kale ise Diyarbakır Kalesi’nin, surlarını ve burçlarını kapsayan geniş bir alanda yer almaktadır. Şehir Burçları Dış Kale üzerinde bulunmaktadır. 82 burcu işaret etmektedir. Şehir Burçları üzerinde kabartmalı figürler ve şekiller bulunmaktadır. Burçlardan Güneş Tapınağı’nın üzerinde yer alan Keçi Burnu ise Diyarbakır’ın en güzel manzaralarını ziyaretçilere sunmaktadır.