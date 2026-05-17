Diyarbakır'ın gizemli adresi UNESCO yolunda: Piramitlerden daha eski

Türkiye, Temmuz 2026’da yapılacak UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında yeni bir dünya mirası daha kazanabilir. Diyarbakır’daki Zerzevan Kalesi ve içindeki Mithras Tapınağı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmeye çok yakın. Karar çıkarsa bölge, hem tarihi hem de turizm potansiyeli açısından çok daha fazla dikkat çekecek.

Özellikle Roma dönemine ait gizemli bir inanç sistemine ışık tutan Mithras Tapınağı, bugüne kadar ortaya çıkarılan en dikkat çekici kalıntılardan biri olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre bu yapı, Roma İmparatorluğu sınırları içinde korunmuş en iyi Mithras kutsal alanlarından biri olabilir. Üstelik yalnızca tapınak değil, Zerzevan’da ortaya çıkarılan surlar, gözetleme kuleleri, yaşam alanları ve su sistemi de bölgenin önemini katlıyor.

MİTHRAS KÜLTÜNÜN İZLERİ

Kazı çalışmaları 2014’ten bu yana sürerken, bugüne kadar kalenin yaklaşık 60 dönümlük bölümünde önemli buluntular ortaya çıkarıldı. Yüksek gözetleme kulesi, büyük sur kalıntıları, kilise, yönetim yapıları, depolar ve yaşam alanları, kalenin yalnızca askeri değil aynı zamanda yerleşim merkezi olarak da kullanıldığını gösteriyor.

Ancak dünya çapında en fazla ilgi çeken buluntu, 2017’de ortaya çıkarılan Mithras Tapınağı oldu. Kökeni İran’a kadar uzanan ve eski bir güneş tanrısıyla ilişkilendirilen Mithras inancı, Roma dünyasında özellikle askerler arasında yayılmıştı. Sadece erkeklere açık olan bu inanç sistemi, Hristiyanlığın güç kazanmasıyla zamanla yasaklandı ve ortadan kayboldu.

Bu nedenle Mithras kültüne ait her yeni buluntu büyük önem taşıyor. Zerzevan’daki tapınakta duvarlara işlenmiş boğa figürleri, tavandan sarkan kancalar ve kurban törenlerine işaret ettiği düşünülen kan toplama düzenekleri bulundu. Tüm bunlar, yüzyıllardır sırlarla anılan bu inanç sisteminin ritüellerine dair çok güçlü ipuçları veriyor.

Arkeologlara göre törenlerin büyük gizlilik içinde yapılması nedeniyle yazılı kaynak çok sınırlı. Bu yüzden Zerzevan’daki kalıntılar, yalnızca Türkiye için değil dünya arkeolojisi için de büyük önem taşıyor.

BÖLGEDE TARİH ATAĞI

Zerzevan’daki gelişmeler tek başına değil. Güneydoğu Anadolu’da son yıllarda peş peşe ortaya çıkarılan arkeolojik keşifler, bölgeyi adeta açık hava müzesine dönüştürüyor. Şanlıurfa’daki Karahantepe’de ziyaretçiler için yürüyüş yolları, yükseltilmiş platformlar ve koruyucu çatı çalışmaları sürüyor. Bu düzenlemelerin 2026 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Sayburç’ta ise yeni bir müze hazırlığı var. Burada Eylül 2025’te gün yüzüne çıkarılan 12 bin yıllık insan heykeli, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Heykelin yüz ifadesi ve detayları, Neolitik çağ insanının sanatsal ve sembolik dünyasına dair önemli bilgiler sunuyor.

Taş Tepeler adı verilen ağ içinde şimdiye kadar 25 ayrı arkeolojik alan tespit edildi. Uzmanlara göre bu bölgede yaşayan insanlar, 12 bin yıl önce büyük yerleşimler kurdu, tarıma geçti ve anıtsal ibadet alanları inşa etti. Bu tarih, Stonehenge’den 7 bin, Mısır piramitlerinden ise 9 bin yıl daha eskiye gidiyor.

Bilim insanları hâlâ aynı soruların peşinde: O dönemin insanları bu dev taş yapıları nasıl inşa etti, neden yaptı ve ne amaçla kullandı? Her yeni kazı sezonu, insanlık tarihine dair ezberleri biraz daha bozuyor.





TURİZMDE YENİ DÖNEM

UNESCO kararı çıkarsa Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı’nın ziyaretçi sayısında ciddi artış bekleniyor. Bu nedenle bölgede yeni ziyaretçi merkezi gibi yatırımlar da hız kazanmış durumda. Ama Güneydoğu’nun cazibesi yalnızca Zerzevan’la sınırlı değil.

Mardin’in taş sokakları, tarihi çarşıları, camileri ve medreseleri hâlâ geçmişin canlı izlerini taşıyor. Süryani mirasının önemli merkezlerinden Deyrulzafaran Manastırı ise bölgenin kültürel çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Şanlıurfa, Hz. İbrahim’e bağlanan hikâyeleriyle hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kentteki hanlar, avlular ve geleneksel kahve kültürü de bu tarihi atmosferi tamamlıyor. Gaziantep ise güçlü mutfağının yanı sıra Zeugma Mozaik Müzesi ile öne çıkıyor. Müzede sergilenen Roma dönemi mozaikleri, son yıllarda kentin en büyük çekim merkezlerinden biri haline geldi.

Diyarbakır ise surları, tarihi dokusu ve mutfağıyla bu büyük kültür hattının en önemli duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Ayrıca bu ilkbaharda yeniden seferlere başlaması beklenen Mezopotamya Ekspresi treni, Ankara ile Diyarbakır arasındaki bağı daha da güçlendirecek. Yaklaşık 24 saat süren bu yolculuk, tarihi rotalar boyunca bölgeyi yeniden keşfetmek isteyenler için yeni bir seçenek sunacak.