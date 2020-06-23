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Haber Giriş: 23.06.2020 - 21:58,Son Güncelleme:

Diyarbakır'ı karıştıran olay! 300 milyon TL ile ortadan kayboldu

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Diyarbakır’da bir kuyumcu 300 milyon TL’ye yakın vurgun yaparak kayıplara karıştı. 

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu vatandaşlara yatırım vaadi vererek 300 milyon TL’ye yakın para topladı. Paralarla beraber ortadan kaybolan kuyumcu, telefonlarını kapattı geriye sadece kuyumcu dükkanında bulunan sahte altın bilezikleri bıraktı. Çalışanlarını bile dolandıran, kuyumcu için Diyarbakır’da kırmızı alarm başladı, şahsın yakalanması için operasyon başlatılırken, savcı kararıyla dükkan açılıp incelendi. 

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