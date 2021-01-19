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Burak EMEK- Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi

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Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
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DİYARBAKIR, sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Havadan görüntülenen kentte güzel manzaralar oluşurken, parklara koşan çocuklar da kar topu oynadı.

Kent merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinden bu yana etkisi sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışıyla beraber sürücüler, hızlarını düşürerek, ilerlemek zorunda kalırken, kentin farklı noktalarında yaralanmalı ve hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yağan karın keyfini çıkaran çocuklar da parklara ve sokaklara akın ederek, saatlerce kar topu oynadı. Beyaz örtüyle kaplanan kent, havadan görüntülenirken, Kayapınar ilçesindeki parklarda güzel görüntüler oluştu. Çocuklarıyla halı sahaya gelen babanın filede biriken karları düşürdüğü anlar, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. 

Diyarbakırı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi

KARDAN ADAMA MASKE TAKTILAR

Arkadaşlarıyla kar topu oynayan Salih Kocaoğlu (10), sabah uyandığında gördüğü karla heyecanlandığını belirterek, koronavirüse dikkat çekmek amacıyla da yaptıkları kardan adama maske taktıklarını söyledi. 

Berfin Kocaoğlu ise sabahtan itibaren kardeşiyle birlikte parkta kar topu oynayarak, kardan adam yaptıklarını anlattı.

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