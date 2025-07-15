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Diyarbakır'dan acı haber! Ömer'in 2 gün sonra cansız bedeni bulundu

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#Diyarbakır#Kurtarma#Ömer Alpaydıncı
Diyarbakırdan acı haber Ömerin 2 gün sonra cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 09:10

Diyarbakır'da önceki gün Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşi ve arkadaşını kurtaran babası Tahsin Alpaydıncı'ya yardım etmek isterken suda kaybolan Ömer Alpaydıncı'nın (17) cansız bedeni bulundu.

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Olay, 13 Temmuz akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinin kırsal Kesikağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için mahalledeki Dicle Nehri’ne giren Umut Alpaydıncı ve komşuları Bedran T., boğulma tehlikesi geçirdi.

BABASINA YARDIM ETMEK İSTERKEN AKINTIYA KAPILDI

Çocukların suda çırpındığını gören Tahsin Alpaydıncı, oğlu Umut ve komşuları Bedran’ı kurtardı. Bu sırada babasına yardım etmek isteyen Ömer ise akıntıya kapıldı. Çocukları kıyıya getiren Tahsin Alpaydıncı, yardım çığlığı atan Ömer için tekrar suya atladı. Ancak Ömer Alpaydıncı, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Diyarbakırdan acı haber Ömerin 2 gün sonra cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Umut Alpaydıncı ve Bedran T., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolan Ömer için arama çalışması başlatıldı. Toplam 63 arama kurtarma personeliyle yürütülen çalışmada bugün sabah saatlerinde Ömer Alpaydıncı’nın cansız bedeni, kaybolduğu noktaya yaklaşık 150 metre mesafede bulundu. Sudan çıkarılan Alpaydıncı’nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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#Diyarbakır#Kurtarma#Ömer Alpaydıncı

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