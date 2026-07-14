Diyarbakır’daki yasak aşk cinayetinde ağabeyden mahkemede isyan: İbretialem için en ağır cezayı alsınlar

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Olay, 11 Nisan 2025'te akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki Batıkent Sitesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Pehlivan'ın bulunduğu eve giden Mehmet Saki Pehlivan, burada çıkan tartışmada Mehmet Cengiz tarafından darbedildi. Mehmet Cengiz’in evden ayrılmasının ardından Aslıhan Pehlivan’ın haber vermesi üzerine, kadının yakınları da eve geldi. Yerde hareketsiz kalan Mehmet Saki Pehlivan için evdekiler, ‘Baygınlık geçirdi’ diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Nabzı atmadığı ve vücudunda darp izleri bulunduğu belirtilen Mehmet Saki Pehlivan için sağlık çalışanları durumu polise bildirdi.

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AMBULANSTAN İNDİRİLİRKEN SEDYEYLE DÜŞTÜ

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İlk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırılan Mehmet Saki Pehlivan, acil servis önünde ambulanstan çıkarıldığı sırada sedyeyle birlikte düştü. O anlar kameraya yansırken, hastanede tedaviye alınan Pehlivan, kurtarılamadı. İl Sağlık Müdürlüğü de Pehlivan’ın ambulanstan çıkarılırken, sedyeyle düşmesiyle ilgili idari soruşturma başlattı. Ayrıca, Mehmet Saki Pehlivan’ın, eşinin ve yakınlarının binaya giriş görüntüleri de kameraya yansıdı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Aslıhan Pehlivan tutuklandı, 7 yakını ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Cengiz de çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin Mehmet Cengiz hakkında ‘Kasten öldürme’, Aslıhan Pehlivan hakkında ise ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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"GÖZÜ DÖNMÜŞ GİBİ SALDIRIYORDU"

Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşması yapıldı. Duruşmaya maktulün ailesi ve avukatları, tutuklu yargılanan Aslıhan Pehlivan ile sevgilisi Mehmet Cengiz ve avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen sanık Mehmet Cengiz, olay gününü anlatarak, “Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm. Aslıhan ile iş yerimizden tanışıyoruz. Olaydan 1 ay kadar önce Aslıhan bana eşiyle boşanmak istediğini söyledi. Sonrasında olaydan 1 gün önce evinin musluğu bozulmuş, ‘Yardımcı olur musun’ dedi. Sonrasında evin anahtarının kaybolduğunu söyledi. Benden anahtarcı bulmamı söyledi. Anahtarcı işini bitirdikten sonra beni aradı. Kocasının evde değişen anahtarı aldığını ve tartıştıklarını söyledi. Olaydan 1 gün önce, ‘Beni evime bırak’ dedi. Aslıhan’ın isteği üzerine evine gittim. Bana kocasının uzaklaştırma kararı olduğundan dolayı köyde olduğunu söyledi. Sabaha kadar uyuyamadım, onunla sohbet edip konuştuk. Olay günü bana ‘Sen yorgunsun, yat dinlen, ben mezara gidip gelene kadar uyu’ dedi. Ben yatak odasında uyurken aniden birinin göğsüme vurduğunu gördüm. Yatağın üzerinde baygınlık geçirmiştim. Gözümü açtığımda bağırarak ‘Seni bıçakla öldüreceğim, en büyük parçan kulağın olacak’ dedi. O sırada ona dirsek attım beni bırakması için. Aramızda kargaşa oldu. Bir yandan boğazımı tutup, bir yandan da beni dövüyordu. Nefes alamıyordum. Sonrasında beni yere fırlatıp dövmeye çalıştı. Gözü dönmüş gibi saldırıyordu. Kavgamız o kadar uzun sürdü ki takatim kalmadı. En son ellerinden kurtuldum. Aramızda 20-25 santimetre vardı. O yere düştü. Sonra Aslıhan eve geldi. Kocasını evde baygın görünce bağırıp çağırdı. ‘Ne oldu’ dedi, ben de ona olayın nasıl olduğunu anlattım. O da ‘Elbiselerini giy ve çık evden’ dedi. Ben evdeyken Aslıhan kimseyle konuşmadı. Bana, ‘Ambulansı ararsam ve biri görürse ailem beni öldürür’ dedi. Ben Aslıhan’a boğuşma sırasında, ‘Onu vurmasaydım o beni öldürecekti’ dedim. Ben Aslıhan’a nefes alamadığımı, birbirimizle kavga ettiğimizi ve yatak odasında baygınlık geçirdiğimi söyleyip ambulansı aramasını söyledim. Aslıhan da beni burada kimsenin görmemesi ve bir an önce gitmem gerektiğini söyledi. O anda üzerimde sadece don ve atlet vardı. Eve gittim, boğuşmanın etkisiyle nefes alamıyordum. Oradan çıktıktan sonra akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gittim. Doktorlar, bana kalp krizi geçirdiğimi ve anjiyo olmam gerektiğini söylediler. Sonra 1 hafta boyunca evde dinlendim. İş yerine giderken, Aslıhan’ın kardeşleri geldi, bana adamın öldüğünü ve Aslıhan’ın tutuklandığını söylediler” dedi.

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"SÖYLEDİĞİ HİÇBİR ŞEY DOĞRU DEĞİL"

Aslıhan Pehlivan ise Cengiz’in yalan söylediğini belirterek, “Mehmet Cengiz‘in anlattığı hiçbir şey doğru değil. Ben sabah babamın mezarına gittim, eve geldiğimde kocamın durumunu gördükten sonra 15-20 dakika evde kaldık. Ben nabzını kontrol ettim, ‘Bak hareket etmiyor’ dedim. Ben mezarlığa gittikten sonra sen de evden çık demiştim. O da ‘Arabam gelince çıkacağım’ demişti. Eşimi yerde gördüğümde hemen ambulansı aramadık. Sevgilim beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Eşim hemen hemen her gün eve geliyordu. Karakolluk olduktan sonra uzaklaştırma kararı aldırdım. 5 Mayıs 2025’te ikinci kez uzaklaştırma kararı aldırdım. Kocam olaydan önce 10 gün boyunca eve gelmedi. Son zamanlarda uzaklaştırma kararı olduğu için sevgilim eve sürekli geliyordu. Kocam Mehmet’i telefonda engellemiştim. Sürekli arayınca engeli kaldırıp ‘Hayırdır’ deyip konuştuktan sonra telefonunu yine engellerdim” diye konuştu.

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"İNSAN EVİNDE GÜVENDE HİSSEDEMEYECEK Mİ?"

Duruşmada söz alan maktulün ağabeyi Veysi Pehlivan, sanıkların en ağız şekilde cezalandırılmalarını isteyerek, şöyle dedi:

“Kardeşim kendi evinde canice öldürüldü. Bir insan kendi evinde kendini güvende hissedemeyecek mi? Bu iki ahlaksızın ibretialem için en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ediyorum.”

Savunmaların ardından mahkeme başkanı, dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi için sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, duruşmanın 19 Kasım’a ertelenmesine karar verdi.