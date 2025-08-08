Diyarbakır'daki yangında 3 dükkan ile 22 traktör yanarak kullanılamaz hale geldi

Haberin Devamı

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan Traktörcüler Sitesi'nde, saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak dükkanlara ve park halindeki traktörlere sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 3 dükkan, 22 traktör ve 1 otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İş yerlerinden birinin ise çatısı çöktü. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.