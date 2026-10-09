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Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2,2 ton esrar ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Uyuşturucu Operasyonu#Esrar Ele Geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 09:54

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen jandarma operasyonunda 2,2 ton esrar ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı'nca duyurulan operasyonda, Diyarbakır'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarma ekiplerince baskın düzenlendi. Operasyonda 2,2 ton esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakırdaki uyuşturucu operasyonunda 2,2 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde operasyon düzenlendi.

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Yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda 2 ton 200 kg esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakırdaki uyuşturucu operasyonunda 2,2 ton esrar ele geçirildi

Kahraman Jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”

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#Diyarbakır#Uyuşturucu Operasyonu#Esrar Ele Geçirildi

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