Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2,2 ton esrar ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı'nca duyurulan operasyonda, Diyarbakır'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarma ekiplerince baskın düzenlendi. Operasyonda 2,2 ton esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde operasyon düzenlendi.

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Yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda 2 ton 200 kg esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

Kahraman Jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”