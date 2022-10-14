Diyarbakır'daki 'Sondaj' operasyonunda 10 tutuklama

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, organize olarak, şirkete ait boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütüne yönelik 2 aylık çalışma yaptı.

Takip sonucu varilleri ham petrolle doldurup, dikkat çekmemek için ağaçlık bölgede oluşturdukları depolama alanında saklayan şüphelilere 12 Ekim’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

'Sondaj' adlı operasyonda, 1'i otobüsle kaçmaya çalışırken yakalanan örgüt lideri dahil 16 şüpheli, gözaltına alındı. Aramalarda ise çok sayıda silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.