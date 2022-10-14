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Diyarbakır'daki 'Sondaj' operasyonunda 10 tutuklama

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#Diyarbakır#Petrol#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 14:21

Diyarbakır'da, boru hatlarından çaldıkları petrolü, ağaçlık bölgede oluşturdukları depolama alanında saklayan silahlı suç örgütüne 'Sondaj' operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10’u tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, organize olarak, şirkete ait boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütüne yönelik 2 aylık çalışma yaptı.

Takip sonucu varilleri ham petrolle doldurup, dikkat çekmemek için ağaçlık bölgede oluşturdukları depolama alanında saklayan şüphelilere 12 Ekim’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakırdaki Sondaj operasyonunda 10 tutuklama

'Sondaj' adlı operasyonda, 1'i otobüsle kaçmaya çalışırken yakalanan örgüt lideri dahil 16 şüpheli, gözaltına alındı. Aramalarda ise çok sayıda silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

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#Diyarbakır#Petrol#Tutuklama

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