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Diyarbakır'daki sanayi sitesindeki patlamada yaralanmıştı! Acı haber geldi

#Diyarbakır#Sanayi Sitesi#Patlama
Diyarbakırdaki sanayi sitesindeki patlamada yaralanmıştı Acı haber geldi

Diyarbakır'da, iki gün önce 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir atölyesinde sanayi tipi tüpün patlamasıyla yaralanan 5’i ağır 11 kişiden biri olan Mahmut Taşkın (30), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Kayapınar ilçesindeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde 24 Mart'ta sabah saatlerinde oto tamir atölyesinde sanayi tipi tüpün patlamasıyla 5'i ağır 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Ali E., Emre G., Necati G., Muharrem K., İhsan T., Veysi K., Medet D., Baran D., Harun U., Mustafa E. ve Mahmut Taşkın, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Patlamanın yaşandığı atölye kullanılamaz hale gelirken, 5 iş yeri ve 16 araçta da hasar oluştu.

Dicle Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Mahmut Taşkın, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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#Diyarbakır#Sanayi Sitesi#Patlama

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