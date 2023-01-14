Diyarbakır’daki restorasyon çalışmalarında ortaya çıktı: Tam 1700 yıllık

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Sur ilçesindeki, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve UNESCO tarafından tescillenerek Dünya Kültür Mirası listesine alınan tarihi surlarda, 'Surlarda Diriliş' mottosuyla restorasyon çalışmaları sürüyor. İçkale’den Keçi Burcu’na giden bölgede yapılan 5'inci etap çalışmalarında, Yenikapı’da yürütülen kazılarda Geç Roma dönemine ait olduğu düşünülen 1700 yıllık taş döşemeler bulundu.

Çalışmalarda, Diyarbakır’a ait bazalt döşemenin taşlarının üzeri hafif şişkin ‘Bosaj’, kenarlarının ise ‘Lesbos’ tipine sahip hafif eğrisel olduğu tespit edildi. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca yapılacak çalışma ile taş döşemelerin eksik kısımları aslına uygun olarak doldurulacak.

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