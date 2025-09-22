×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'daki örtü yangını 2'nci gününde! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Silvan#Yangın
Diyarbakırdaki örtü yangını 2nci gününde Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 09:41

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan örtü yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haberin Devamı

Silvan ilçesi Eskiocak bölgesinde dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri ile 2 helikopter sevk edildi.

Yangına müdahalede ayrıca 7 arazöz, 14 itfaiye aracı, 7 ilk müdahale aracı, su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale ediliyor. Silvan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi yangın bölgesine gelerek Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit’ten bilgi aldı.

Yangına hem havadan hem karadan müdahale sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Silvan#Yangın

BAKMADAN GEÇME!