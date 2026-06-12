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Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci’yi 8 kurşunla öldüren fail Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi

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#Özgür Ekinci#Ramazan Ağaçhanlı#Almanya
Diyarbakırda öğretmen Özgür Ekinci’yi 8 kurşunla öldüren fail Almanyada yakalanıp Türkiyeye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 09:21

Diyarbakır'da görev yapan felsefe öğretmeni Özgür Ekinci 8 kurşunla öldüren ve yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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Çermik Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci (44), 19 Eylül 2024'te bir evin bahçe duvarının önünde 8 kurşunla vurulmuş halde bulundu.

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Diyarbakırda öğretmen Özgür Ekinci’yi 8 kurşunla öldüren fail Almanyada yakalanıp Türkiyeye getirildi

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ALMANYA’DA İZİNE ULAŞILDI!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, cinayet şüphelisinin izine Almanya'da ulaşıldı.

Diyarbakırda öğretmen Özgür Ekinci’yi 8 kurşunla öldüren fail Almanyada yakalanıp Türkiyeye getirildi

FRANKFURT KENTİNDE SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Cinayetin borç alacak meselesinden kaynaklandığı tespit edildi. Failin yakalanması çalışmaları kapsamında, 21 Ocak'ta şüpheli Ramazan Ağaçhanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü. Operasyon sonucunda Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı.

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Diyarbakırda öğretmen Özgür Ekinci’yi 8 kurşunla öldüren fail Almanyada yakalanıp Türkiyeye getirildi

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öğretmen Özgür Ekinci'yi öldürdüğü belirlenen Ekinci, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. Şüpheli Ağaçhanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Özgür Ekinci#Ramazan Ağaçhanlı#Almanya

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